Test di purezza in Iran

Ieri, quando a poco più di tre settimane dal voto sono usciti i nomi dei candidati alle presidenziali, gli iraniani hanno capito che quest’anno l’ayatollah Ali Khamenei non è in vena di sorprese. “Il presidente ce l’abbiamo, ora mancano solo le elezioni”, era la battuta che rimbalzava sui telefoni, mentre sugli schermi scorreva moltiplicato in infinite variazioni, tipo Marilyn di Warhol, il volto della capo della Giustizia Ebrahim Raisi. Non ci sono mine vaganti nella lista dei puri: nessun capopopolo furbo e furibondo alla Mahmoud Ahmadinejad; nessun riformista governativo come Eshaq Jahangiri, figurarsi il riformista irriducibile Mostafa Tajzadeh. Ma il colpo di teatro nella lista del Consiglio dei guardiani è tutto nell’assenza pesantissima dell’ex capo del Parlamento Ali Larijani, annoverato dalla maggior parte degli esperti come l’unico avversario credibile all’ascesa di Raisi. Forse troppo, anche perché Larijani ha impostato da subito una campagna elettorale molto aggressiva. “E’ impossibile governare un paese scambiando pelli di pecora e di capra”, ha detto accusando i rivali di voler tornare indietro di tremila anni. E il resto è storia.

