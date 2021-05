Al voto in Iran siamo sempre in cerca del moderato di turno

Si stanno per chiudere le liste per il voto di giugno. Nel sistema iraniano coesistono due regimi: il deep state delle forze di sicurezza e dell’intelligence, in costante dialogo con la Guida Suprema, e uno stato debole fatto di funzionari autorizzati a parlare con l’occidente

Nel suo memoir “Undaunted”, l’ex direttore della Cia John Brennan descrive l’accordo nucleare con Teheran come uno strumento essenziale tanto alla stabilizzazione del medio oriente, quanto al rafforzamento dei moderati in Iran. Brennan, come la gran parte degli analisti, identifica i moderati nelle figure del presidente Hassan Rohani e del suo ministro degli Esteri, Mohammed Javad Zarif. Perché ogni decade rivoluzionaria ha propagandato la lotta fratricida tra falchi e colombe, conservatori e riformisti, principalisti e appunto, moderati e, in parallelo, all’interno di questo scontro permanente, ogni decade rivoluzionaria ha saputo sfornare uomini che, con alterne fortune, sono riusciti a incarnare un’idea di cambiamento, la transizione a una specie di “khomeinismo light”. Così, a ogni tornata elettorale, gli osservatori sperano di trovare un Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, un Mohammed Khatami, un Mir Hossein Moussavi, in cui riporre le loro speranze. Che si definiscano realisti, pragmatici, riformisti, o da Rohani in poi, soprattutto moderati, l’idea è che questi siano gli uomini del dialogo, se non della trattativa e, che per questo motivo, vadano tutelati, dagli altri – populisti, neofondamentalisti e pasdaran arrembanti – che rappresentano, a diverso titolo, lo schieramento dell’intransigenza.