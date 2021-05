L'Iran vota in bianco e nero

E’ una vigilia elettorale sonnolenta quella di questa primavera in Iran. Niente palloncini colorati, festoni e spillette con i nomi dei candidati, niente ragazzi sui pattini con le fascette in fronte che invitano ai comizi e agli happening dove si tira tardi. Per chi è interessato alla politica c’è l’app del momento, Clubhouse. Nel frattempo l’astensione è qualcosa di più di uno spauracchio, secondo i sondaggi più di metà della popolazione ostenta un’indifferenza bellicosa nei confronti del potere e persino gli slogan politici, un tempo piuttosto fantasiosi, suonano scarichi: tutti che inneggiano al cambiamento (come nel 2013 e nel 2017 del resto), tutti che hanno l’economia sulle labbra e gli ultimi nel cuore, tutti ad assicurare che non faranno sconti alla corruzione, ma nessuno che abbia l’ardire di alludere roosveltianamente alla felicità come il Rohani prima maniera, se non un candidato per divertimento, uno di quelli che allungano a dismisura la lista del Consiglio dei guardiani, tale Shadman Ahmadinejad (nessuna parentela con il famigerato Mahmoud), che in giacca rossa sgargiante s’è immaginato leader di “un governo felice”, un governo con Khatami agli Esteri, Ahmadinejad (quello che conoscete) all’Urbanistica e Rohani al ministero della Parola. Gli altri, i candidati veri, non ne hanno il coraggio. Non c’è spazio per la felicità nei discorsi di papabili come il capo della giustizia Ebrahim Raisi e l’ex presidente del parlamento Ali Larijani (entrambi diversamente conservatori, entrambi che posano da indipendenti). E’ rimasto solo Mahmoud Ahmadinejad a promettere la luna, ma la sua, come vedremo più avanti, è semmai l’eccezione che conferma la regola. “I problemi economici, l’inflazione, la paura della morte e della malattia hanno drasticamente ridotto la pazienza della popolazione. Altre promesse vuote non faranno che aumentare la distanza tra gli elettori e le urne”, ha scritto domenica scorsa il quotidiano di orientamento riformista, Arman, che ha messo in guardia: “La gente si sposta attraverso la città come polvere da sparo che rischia di esplodere da un momento all’altro”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni