Kiev teme che Biden sia pronto a cedere sull'autonomia del Donbass

Al consiglio europeo i ventisette discutono come rispondere alle minacce russe contro l'Ucraina, parlano di sanzioni, ma non ci sono pacchetti pronti sul tavolo. Ecco cosa accadrebbe se gli Stati Uniti decidessero di spingere per uno statuto speciale a Donetsk e a Lugansk

Non ci sono pacchetti di sanzioni pronti sul tavolo dei ventisette capi di stato e di governo, che si riuniscono per l’ultimo Consiglio europeo del 2021., nonostante il presidente ucraino, Volodymyr Zelenski, nei giorni scorsi avesse cercato di convincere gli europei che le sanzioni servono a prevenire un’invasione dell’Ucraina, non a lenirne le conseguenze. Ma per quanto i paesi membri appaiano tutti decisi a rispondere con forza a un’azione militare di Mosca in Ucraina, un elemento di divisione rimane e la scelta è sempre la stessa: quella tra dialogo e chiusura.

Paesi come Francia, Italia e Germania sono convinti che sia necessario continuare a parlare con il Cremlino, i paesi dell’est vorrebbero che la Russia venisse isolata e punita da subito. Il presidente russo, Vladimir Putin, intanto sta cercando di aumentare le sue difese contro le eventuali sanzioni e mercoledì durante un video incontro con il presidente cinese, Xi Jinping, i due hanno annunciato una struttura finanziaria condivisa per approfondire i legami economici e rendersi immuni da eventuali sanzioni.