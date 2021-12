Il summit tra Biden e Putin e i timori di uno scenario afghano in Ucraina

Vladimir Putin aveva pochi fogli sul suo tavolo, pochissimi appunti durante il video incontro riservato con Joe Biden. Tutto era molto ordinato. I giornalisti di Ria Novosti che si occupano del Cremlino hanno notato che doveva essere un segnale importante: i due presidenti sapevano già di cosa parlare, conoscevano già tutte le opzioni, per Putin non erano quindi necessarie troppe carte davanti agli occhi. Joe Biden, chiuso nella situation room, aveva tra i due il compito più arduo: essere duro, far capire che un’invasione dell’Ucraina non sarà tollerata dalla Nato e da Washington, ma nello stesso tempo non aumentare la tensione. Anche per Putin il compito non era semplice, per la Russia i costi di una guerra in Ucraina sarebbero ingenti, se a questi si aggiungono anche le sanzioni che i paesi europei e gli Stati Uniti minacciano di imporre sarebbero insostenibili. Ma per il presidente russo era necessario mostrare a Biden che la Russia è disposta a sostenerli. Tutti e due dovevano fare un passo indietro senza che l’altro se ne accorgesse e il summit infatti è durato due ore. Vladimir Putin ha scelto il momento perfetto per imporre la questione ucraina agli Stati Uniti e all’Unione europea. Sa che Washington ha nuove priorità, ha gli occhi rivolti alla Cina, e quindi secondo il Cremlino è più propenso a raggiungere accordi sull’Ucraina, impensabili prima. E poi c’è stata la lezione afghana: Biden ha dimostrato che è in grado di abbandonare un paese se non è più il teatro degli interessi degli Stati Uniti. Per il Cremlino questo potrebbe essere il momento giusto per un passo simile anche nei confronti di Kiev.

