Mosca e Minsk strattonano i confini ucraini mentre la Nato si riunisce

La Bielorussia sta spostando i suoi mezzi militari verso il confine con l’Ucraina, il dittatore Aljaksandr Lukashenka ha detto che in caso di conflitto tra Mosca e Kiev non ci sono dubbi su chi sosterrebbe e così il suo ministro della Difesa ha annunciato che presto proprio lì, proprio sul confine, ci saranno delle esercitazioni militari congiunte tra Bielorussia e Russia. Non ha detto quando saranno, ma Minsk vuole far sentire che non può rimanere fuori dalla questione ucraina: guardano tutti lì e per dare fastidio è lì che bisogna andare con i carri armati. La Russia ha chiuso l’accesso alla regione di Voronezh per civili e giornalisti, una televisione locale ha mandato in onda le immagini dei checkpoint che non rassicurano chi teme che la spinta russa lungo i confini si possa trasformare in una vera invasione. Nelle stesse ore la Nato si è riunita a Riga per parlare di Ucraina e per lanciare qualche messaggio serio alla Russia, che però rischia di cadere nel vuoto. A Riga è arrivato anche Antony Blinken, il segretario di Stato americano, che ha più volte cercato di sottolineare quanto un’invasione russa potrebbe scatenare una guerra molto pericolosa. Ma la Nato rilascia dichiarazioni contrastanti che lasciano venire fuori tutta la sua indecisione e forse è questo il punto principale: la sua indecisione lascia la Russia e la Bielorussia più libere di minacciare.

