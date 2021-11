I leghisti in Europa non perdono il vizietto putinista

I leghisti al Parlamento europeo hanno votato compatti a favore di un emendamento che non ha alcun senso se non quello di essere un favore alla Russia – più che un favore, una dimostrazione pubblica di lealtà politica. Ci vuole un minimo di contesto. Giovedì a Bruxelles è stata presentata e votata una risoluzione che condanna i crimini del gruppo Wagner, una compagnia privata di mercenari che il governo della Russia usa spesso come soldati irregolari. Soprattutto quando non vuole intervenire in via ufficiale in un paese straniero. La Russia ha mandato il gruppo Wagner un po’ ovunque, dalla Siria alla Libia all’Ucraina al Centrafrica, come estensione della propria politica estera – con il vantaggio di poter negare il proprio coinvolgimento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE