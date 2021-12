In Ucraina Putin ha già ottenuto un obiettivo: il colloquio con Biden

Mosca chiede sicurezze contro la Nato. L’America risponde: nessuna linea rossa. Per il presidente russo e il suo omologo americano sarà difficile raggiungere un compromesso, ma c'è un elemento a cui fare attenzione e ha a che fare con la Turchia

Roma. Vladimir Putin e Joe Biden parlano delle intenzioni della Russia in Ucraina dal 2014, l’anno in cui Mosca ha annesso la Crimea con un referendum illegittimo. Oggi il presidente russo e quello americano si parleranno e al centro della loro conversazione ci sarà sempre l’Ucraina. In sette anni nulla è migliorato e da qualche settimana l’intelligence americana segnala un ammassamento di truppe russe lungo i confini ucraini.