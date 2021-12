Chi vìola le linee rosse tra Russia e Nato

L'incontro tra Blinken e Lavrov è stato brevissimo ma cordiale nonostante il rischio di scontro in Ucraina sia sempre più alto. Il senso russo per la provocazione

L’incontro in Svezia, a margine di una riunione dell’Osce, tra il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, e il segretario di stato americano, Antony Blinken, è durato poco. Meno di un’ora, un tempo ristretto per due funzionari che devono evitare una nuova guerra in Ucraina. Blinken ha invitato Mosca a stemperare la tensione sul confine, ha avvertito che le conseguenze di una guerra sarebbero molto pesanti: “Siamo molto preoccupati per i piani di aggressione della Russia verso l’Ucraina”. Lavrov ha detto che lo “scenario da incubo di un confronto militare” sta tornando in Europa, ha accusato la Nato di avvicinare le sue strutture sempre di più alla Russia e ha fatto presente che qualsiasi tentativo da parte dell’esercito ucraino di riprendere la Crimea sarà interpretato come “una minaccia diretta” a Mosca, che però, ha detto il ministro degli Esteri, è aperta al dialogo.