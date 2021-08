Merkel è tornata dal suo tour in Russia e in Ucraina e questo suo viaggio non ha portato gli effetti sperati. Ai russi ha strappato promesse vaghe sull’impegno di non fare del gasdotto Nord Stream 2 un’arma contro l’Ucraina. E arrivata a Kiev domenica con queste magrissime promesse, non è riuscita a convincere gli ucraini che i russi le rispetteranno. Il Nord Stream 2 si farà, a luglio anche gli Stati Uniti hanno dato il via libera e l’Ucraina è rimasta sola a gridare forte quanto la realizzazione del gasdotto rappresentasse un tradimento di tutte le garanzie che le sono state date in questi anni. Dalla visita di Merkel, il presidente Volodymyr Zelensky non si aspettava passi indietro, non credeva che la cancelliera gli avrebbe portato in dono la cancellazione del gasdotto, ma aveva sperato in qualche garanzia in più. La cancelliera ha insistito sul fatto che l’accordo per la costruzione del gasdotto prevede che il gas russo continui a fluire attraverso l’Ucraina – il transito è un fonte di guadagno importante per Kiev – ma tutte le promesse in realtà sono soltanto dei rimedi cosmetici, per sentirsi meno in colpa nei confronti del paese dell’est lasciato sempre più solo a vedersela con la Russia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE