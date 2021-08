L'ultima visita di Merkel a Putin

Non è un caso che ieri fosse il 20 agosto e che il 20 agosto Angela Merkel si trovasse a Mosca, di fronte al presidente Vladimir Putin. Un anno fa, l’oppositore russo Alexei Navalny è stato avvelenato con un agente nervino, il Novichok, ha rischiato la vita, è stato curato a Berlino, è tornato in Russia ed è stato arrestato. Adesso si trova in una colonia penale, a Pokrov. Dopo un incontro a porte chiuse di tre ore, a lui, all’oppositore, la cancelliera ha dedicato le sue prime parole in conferenza stampa. Ha detto di essere molto preoccupata, per Navalny, ma anche per lo stato della democrazia in Russia e ha chiesto, ancora una volta, che l’oppositore venga liberato. Non ha tergiversato, è andata dritta al punto. Putin se lo aspettava: era la ventesima e ultima visita della cancelliera a Mosca, i due si conoscono, sono abituati ai modi l’uno dell’altro, alle trappole, alle sicurezze e alle insicurezze. Il loro rapporto è il più longevo, non c’è altro capo di stato che Merkel abbia incontrato così di frequente, e Putin lo ha ricordato, forse pensando che per lui, il momento di lasciare la politica, non arriverà mai. Su Navalny il presidente russo ha detto che non è in prigione per motivi politici, ma come le democrazie occidentali arrestano e tengono sotto controllo i gilet gialli o chi ha assaltato il Congresso a Washington, anche la Russia ha i suoi problemi e “ha già raggiunto il suo limite di rivoluzioni”.

