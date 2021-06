Dentro a Nord Stream 2 scorrono i tormenti europei

Milleduecento chilometri di pressioni, necessità, paure, minacce e ricatti. Ecco il gasdotto che collega la Russia alla Germania, tappa per tappa

Questa storia inizia a Ust Luga, una città a nord della Russia, famosa per il suo porto che tra ferraglie e imbarcazioni si affaccia sul Mar Baltico. Ust Luga è soltanto la superficie, perché tutto, in realtà, inizia molto in profondità, dal ricchissimo sottosuolo russo, dove Dostoevskij mise le memorie di uno dei suoi personaggi, o chissà di se stesso, e dove ancora oggi scorre una delle risorse più preziose della Russia: il gas. A Ust Luga, vicino alla baia di Narva, divisa a metà tra la costa estone alta e rocciosa e quella russa bassa e sabbiosa, inizia il Nord Stream 2, il gasdotto della discordia europea, il tormento di Angela Merkel e della sua Germania, un punto di attrito tra Berlino e Washington lungo 1.200 chilometri.