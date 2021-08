Un anno di repressione

Alexei Navalny è stato condannato a due anni e mezzo da trascorrere in una colonia penale, a Pokrov, conosciuta per il regime di detenzione particolarmente duro. Ora un tribunale ha aperto un altro processo contro di lui, la pena potrebbe aumentare ad altri tre anni. Così, l’oppositore rimarrebbe lontano dalla politica oltre le presidenziali del 2024. Non avrebbe molte possibilità di vincere, ma quello che spaventa sarebbe la mobilitazione, le proteste che Navalny sarebbe in grado di organizzare. Per questo il Cremlino, che per mesi ha cercato di cancellare l’oppositore e il suo movimento, che adesso viene considerato un’organizzazione estremista dalla legge russa, ha deciso di mettere in atto una repressione sistematica: casa per casa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE