Il fallimento degli accordi feticcio, nascono deboli e finiscono peggio (da Kabul all'Ucraina)

Inutile fare patti internazionali solenni e poi ignorarli. La Russia sostiene persino che il Minsk II non riguarda la Russia

Anche questa seconda grande crisi internazionale del 2021 è come la prima – il collasso dell’Afghanistan nelle mani dei guerriglieri talebani – il risultato di un accordo di facciata che per anni nessuno ha mai avuto davvero intenzione di rispettare. Al punto che c’è da chiedersi se valga la pena firmare questi accordi se già al momento della firma si pensa che siano deboli e se poi le conseguenze sono queste. Gli accordi di Doha hanno fatto da preludio al tracollo afghano, gli accordi di Minsk hanno portato al video incontro emergenziale di ieri sera tra il presidente americano Joe Biden e quello russo Vladimir Putin per scongiurare la guerra.