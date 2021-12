Linea dura dell'Ue su Polonia e Ungheria

Non pagheremo le vostre derive illiberali: niente anticipo del Pnrr, dice l’Europa

A forza di giocare con il fuoco dello scontro con l’Unione europea sullo stato di diritto, i governi nazionalisti di Polonia e Ungheria si sono scottati. La Commissione ieri ha annunciato che è “improbabile” che riuscirà a dare il via libera ai piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) di Varsavia e Budapest prima della fine dell’anno, perché Mateusz Morawiecki e Viktor Orbán continuano a rifiutare di applicare le raccomandazioni di Bruxelles su indipendenza dei giudici, lotta alla corruzione, trasparenza degli appalti, prevedibilità del processo decisionale e meccanismi di audit e controllo di come vengono spesi i fondi dell’Ue. Concretamente questo significa che Polonia e Ungheria non riceveranno la quota di prefinanziamento del Recovery fund.