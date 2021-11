La Commissione Europea vara il lessico benpensante. E niente riferimenti al Natale

Bruxelles ha diffuso queste linee guida per una comunicazione “inclusiva” all’interno dell’Istituzione europea. C'è un problema: tutto questo non è inclusione, è insipienza

eRacconta il Point, sotto il titolo “il lessico benpensante della Commissione”, che se a Bruxelles dovete rivolgervi a un pubblico, sostituite i tradizionali “signori e signore” con i neutri “cari colleghi”. Mai più espressioni con la generica denominazione maschile come “businessman” e “spoksman”. Idem con la parola “cittadino”, che non deve più qualificare, da sola, un corpo politico. La Commissione europea ha diffuso queste linee guida per una comunicazione “inclusiva” all’interno dell’Istituzione europea. E tra i suggerimenti vi è quello di evitare anche il riferimento al Natale. “Evita di dare per scontato che tutti siano cristiani. Non tutti celebrano le feste cristiane, e non tutti i cristiani le celebrano nelle stesse date. Sii sensibile al fatto che le persone hanno diverse tradizioni religiose e calendari”.