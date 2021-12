La lira secondo Erdogan

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è liberato dell’ultimo dei Mohicani fedele all’ortodossia economica Lutfi Elvan, e ha nominato un suo fido, Nureddin Nebati, per mettere definitivamente le briglie all’economia del paese in vista delle elezioni. Ora che è tornato ad avere anche il pieno controllo del ministero del Tesoro e delle Finanze, oltre che della Banca centrale, può finalmente implementare la sua teoria economica dei bassi tassi di interesse che i suoi critici definiscono come “Erdoganomics” – l’economia che secondo Erdogan mira a mantenere i tassi largamente al di sotto dell’inflazione provocando così una incontrollata svalutazione della lira – con conseguenze nefaste per la popolazione in generale, ma soprattutto per le fasce medie e per quelle più deboli che vedono un costante aumento delle bollette e dei prezzi dei generi di prima necessità. Il leader turco ha di fatto costretto alle dimissioni il ministro del Tesoro e delle Finanze, Lutfi Elvan, che pur presentandosi come uno dei ministri più erdoganiani del suo governo non si è voluto piegare alla stravagante teoria del presidente secondo la quale “l’interesse è la causa e l’inflazione è l’effetto”.

