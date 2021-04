Kanal Istanbul: così la Turchia dà scacco a Putin

Il presidente Erdogan sta cercando di riparare le relazioni con gli Stati Uniti, evidenziando il ruolo prezioso che Ankara è disposta a svolgere come alleato Nato nella difesa del fianco sudorientale, dal Caucaso al medio oriente. Alcuni rapporti stilati dai servizi militari turchi rileverebbero l’esistenza di simulazioni di piani di intervento col supporto americano per sostenere l’Ucraina nella sua rivendicazione del Donbass e della Crimea. Il presidente turco è sempre stato molto pragmatico e per rimettere in piedi l’economia dissestata deve assolutamente rilanciare i rapporti con Washington. Il 10 aprile il leader turco si incontrava con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Istanbul. Nonostante il suo riavvicinamento a Mosca, Erdogan ha ripetutamente condannato l’annessione della Crimea e ha forgiato una cooperazione militare con l’Ucraina firmando una “Dichiarazione di intenti su progetti dell’industria della difesa” che ha creato molto scalpore al Cremlino. Infatti al centro della partnership turco-ucraina nel settore militare vi è una fornitura di droni turchi a guida laser Bayraktar TB2 dei quali Kiev produce i motori a turbina.

