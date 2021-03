Perché Erdogan ha la fissa dei tassi bassi e caccia chi gli si oppone

In Turchia non era stato mai rimosso un governatore della Banca centrale dal golpe del 1980. E' successo per la terza volta negli ultimi venti mesi: premono l'inflazione e i capitali in fuga all'estero

E' durato solo quattro mesi l’incarico di Naci Agbal alla presidenza della Banca centrale turca. Nella notte del 17 marzo in cui veniva annunciata l’uscita della Turchia dalla convenzione di Istanbul, Erdogan, per la terza volta in venti mesi, ha sostituito il governatore della massima istituzione che controlla la politica monetaria del paese, facendo tremare i mercati. In Turchia non era mai stato rimosso un governatore dai tempi del golpe del 1980, mentre invece in poco tempo il presidente turco ne ha sostituiti tre con persone a lui più vicine: Naci Agbal, nominato è stato nel novembre scorso quando il ministro del Tesoro e delle Finanze, Berat Albayrak, genero di Erdogan, fu costretto a dimettersi per le forti critiche provenienti anche correnti all’interno dell’Akp, il partito di governo, a lui ostili; l’allora governatore, Murat Uysal, fu sostituito con l’ex ministro delle Finanze Agbal dopo settimane di deprezzamento della lira rispetto al dollaro americano.