Vincere senza voti

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non ha mai perso un’elezione da quando si è candidato come sindaco di Istanbul nel 1993. Da quel momento è stato un crescendo e quando alle elezioni del 2015 il suo partito vinse ma non ottenne un numero soddisfacente di voti, Erdogan le fece ripetere. Il suo partito Akp però è sceso dal 42 per cento al 36 e anche il suo partner principale, l’Mhp dal 15 è scivolato all’8 per cento. Nell’ultimo periodo la crisi economica, l’abbandono dell’Akp da parte di due esponenti importanti (uno era suo genero) e la pandemia hanno eroso mese dopo mese il consenso del presidente e del suo partito. Erdogan poi ha intrapreso una politica estera più assertiva, interventi militari che lo hanno portato a scontrarsi con Stati Uniti e Ue e ad avvicinarsi alla Russia, e questo non ha fruttato in termini di politica interna. Ma Erdogan ha un piano: tre membri del suo partito hanno detto a Reuters che il presidente sta pensando a una riforma elettorale che possa assicurare la vittoria nel 2023. Lo ha ammesso anche il presidente, senza scendere nel dettaglio: “Stiamo iniziando un ampio lavoro (...) per migliorare la partecipazione democratica”.

