La fissazione di Erdogan per i tassi bassi devasta la moneta e l'economia della Turchia

“Ho lanciato una lira in aria e quando è caduta a terra è diventata di 90 kuruş (cioè di 90 centesimi)”. È una metafora virale sui social in Turchia e rappresenta la velocità del deprezzamento della valuta turca rispetto al dollaro. Lunedì, in una mattinata, la lira ha perso circa il dieci per cento del suo valore rispetto al dollaro e l’undici per cento rispetto all’euro. La valuta turca si è deprezzata rispetto a quella americana di circa il quaranta per cento negli ultimi dodici mesi e del novanta per cento dal primo gennaio 2020. La Banca centrale del paese ha risposto tagliando i tassi di interesse di cento punti base, dal sedici per cento al quindici per cento, per il terzo mese consecutivo, dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha spinto per il taglio nonostante l’aumento dell’inflazione. Invece di fare dichiarazioni galvanizzanti per i mercati, Erdogan ha imposto ancora una volta alla Banca centrale di tenere bassi i tassi di interesse perché è convinto, in contraddizione rispetto alle teorie economiche ortodosse, che i tassi di interesse alti causino inflazione e ha spesso accusato la massima istituzione bancaria di non seguirlo, sebbene gli economisti sostengano che sia vero il contrario. Gli esperti dicono che la teoria del presidente turco contraddice princìpi fondamentali consolidati, secondo i quali il rialzo dei tassi sarebbe uno strumento da adottare con urgenza per frenare il tracollo della lira.

