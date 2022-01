La destra nella trappola di Macron

Basta “rompere le palle” per avere pass vaccinale e meno No vax. Bel colpo!

Quando Emmanuel Macron rilascia un’intervista al Parisien nella quale dice che vuole “rompere le palle” ai non vaccinati, non si tratta di un’esagerazione verbale di un politico gradasso. Si tratta di un’operazione politica in grande stile. Emmanuel Macron, un leader centrista che ha sempre sfoggiato una profonda cultura letteraria e filosofica, usa in modo conscio un linguaggio colloquiale e volgare, dicendo ad alta voce quello che la maggioranza del paese pensa.