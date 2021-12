Tre candidate alla presidenza. Ma in Francia non si parla di quant'è incrinato il soffitto di cristallo

In Francia il soffitto di cristallo è stato frantumato: ci sono tre donne candidate alle elezioni presidenziali del prossimo aprile. Una è una habituée di questa competizione: Marine Le Pen, leader del Rassemblement national, esponente dell’estrema destra del paese e dell’Europa, sovranista e nazionalista, erede di un padre fondatore del partito che aggiungeva al pacchetto uno spiccato antisemitismo. La Le Pen ha traghettato il partito (cambiandogli anche il nome) in una direzione che suo padre non ha gradito e così ha dovuto litigare molto anche in famiglia per arrivare dov’è, cioè a contendere il predominio francese al macronismo. La seconda è la sorpresa di questa tornata elettorale, per il momento: Valérie Pécresse, leader dei gollisti, vincitrice di primarie in cui non era affatto tra i favoriti, ora alle prese con le correnti del suo partito, i Républicains, che non s’aspettavano questa vittoria. La Pécresse sta costruendo una macchina elettorale molto solida, vive la sua luna di miele con i sondaggisti dicendo che userà, eccome se lo farà, la carta donna, perché si ricorda bene i compagni di partito che notavano soltanto il cerchietto in testa e la gonna a pieghe o quelle frasi sulle donne in politica che sono tutte nevrotiche. La Pécresse ha detto che si gioca tutto quel che è stata ed è, la competenza, l’umanità imparata dal nonno, uno dei più famosi psicologi di Francia, la lotta per emergere e arrivare fin qui, in una compagine politica sfasciata dalle lotte interne e soprattutto dalla sconfitta meschina del 2017.

