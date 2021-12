Valérie Pécresse, l'outsider gollista

Nessuno l’aveva vista arrivare. Le origini giuste, la famiglia giusta, le scuole giuste, un percorso politico impeccabile, l’infanzia a Neuilly-sur-Seine e il look da borghese di Versailles, insomma troppo perfetta per piacere alla maggioranza degli elettori gollisti. Ne era convinto persino Emmanuel Macron che già pregustava un Xavier Bertrand o un Michel Barnier, due concorrenti facili, pressoché innocui per la corsa all’Eliseo. E invece Valérie Pécresse, 54 anni, ex pupilla di Jacques Chirac e attuale presidente dell’Île-de-France, la regione di Parigi, li ha messi tutti alle spalle, ha stravinto le primarie dei Républicains (Lr) ed è diventata la prima donna della storia del gollismo candidata alla più alta carica della République. “Per la prima volta, il partito di De Gaulle, Pompidou, Chirac e Sarkozy ha una donna candidata alle elezioni presidenziali. Il mio pensiero va a tutte le donne di Francia”, ha dichiarato con orgoglio sabato scorso, dopo aver sconfitto al ballottaggio Éric Ciotti, esponente dell’ala conservatrice di Lr.

