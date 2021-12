In Francia, i candidati vanno a caccia di giovani sui social. I risultati? I filtri non bastano

Non faranno vincere le presidenziali, ma perché mai privarsi del loro sostegno? Da Macron a Zemmour, da Le Pen a Mélenchon, tutti vanno a caccia del voto dei giovani, anche sui social network. Ma non tutti i candidati godono nel web dell'impatto che hanno fuori

C’è chi, anche per ragioni anagrafiche, dimostra una certa dimestichezza con i social, come l’inquilino dell’Eliseo, Emmanuel Macron. E chi, invece, come Éric Zemmour, non sembra troppo a suo agio quando c’è da maneggiare il linguaggio delle nuove generazioni. E poi c’è Marine Le Pen, la paladina del sovranismo, Madame “Prima i francesi”, che però è sbarcata su TikTok per fare la giovane sulle note dei Måneskin (italiani) che cantano “Beggin’” (in inglese).