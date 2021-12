Il viaggio nell'abbazia e il ritorno dello “scrittore cattolico” in Francia

Tra maggio e giugno, mentre le mille luci di Parigi tornavano a brillare dopo il buio delle chiusure e delle restrizioni a causa della crisi sanitaria, quattordici scrittori francesi, tra cui Michel Houellebecq e Frédéric Beigbeder, scendevano verso Lagrasse, tra Carcassonne e Narbonne, per un’immersione nel silenzio religioso dell’ex abbazia cistercense, che nel 2004 ha ritrovato la sua dimensione monastica grazie alla comunità dei Canonici regolari della Madre di Dio. Un pellegrinaggio nel cuore dell’Occitania, in un altro tempo, estraneo alla postmodernità e ai suoi frastuoni. Ogni scrittore è rimasto tre giorni e tre notti, e al termine del soggiorno, su invito del giornalista e intellettuale cattolico Nicolas Diat, editore del cardinale Robert Sarah, ha scritto un testo per raccontare la propria esperienza. “Trois jours et trois nuits. Le grand voyage des écrivains à l’abbaye de Lagrasse”, edito da Fayard, è la raccolta di questi quattordici viaggi spirituali vissuti da scrittori sensibili alla questione della fede e dell’esistenza di Dio, ma soprattutto legati alle radici cristiane della Francia “figlia primogenita della Chiesa”.

