Le condanne, le battaglie, le promesse: cosa resterà di Sarko

Churchill, che a cinismo non lo batteva nessuno ma proprio nessuno, dopo il processo di Norimberga disse che, vista la mala parata, occorreva sforzarsi di non perdere la prossima guerra. Sarkozy la sua guerra l’ha persa, ed è subito galera più braccialetto elettronico. Un altro uomo di stato, il Cav., il più sulfureo e mercuriale ma il meno cinico che abbia conosciuto, fu oggetto, dopo aver perduto la sua guerra, delle stesse attenzioni giurisdizionali, e fu subito Cesano Boscone. La giustizia intesa come verdetto di casta ha una pericolosa tendenza a confondersi con la causa dei vincitori. Nel caso di Trump mi augurerei, perché sono innocentista (a volte) ma non garantista (sempre), che la cosa giudiziaria faccia il suo corso, dato il carattere irrimediabilmente delinquenziale di quella parabola sedicente politica. Ma caso per caso bisogna vedere.

