L'ascesa di Bertrand, il gollista che ambisce pure al voto di Macron

Se c’è una lezione da trarre da queste regionali è che la République en marche ha fallito la strategia di radicamento nel territorio. E forse il modo migliore per uscirsene potrebbe essere quello di scendere a patti con gli amministratori dei Républicains della provincia profonda

Quarantuno virgola trentanove per cento, pressoché il doppio del candidato lepenista Sébastien Chenu e il quadruplo del macronista Laurent Pietraszewski: un risultato che gli offre la certezza, o quasi, di essere rieletto domenica prossima alla guida della regione Hauts-de-France. Xavier Bertrand è il volto del riscatto del gollismo francese al primo turno delle regionali, il sussulto d’orgoglio di un’area politica che in questi anni è stata travolta dalle divisioni e indebolita da una crisi di identitaria senza precedenti, ma che domenica, alle elezioni regionali, ha mostrato di essere viva e non ancora una parentesi storica da archiviare.