In Francia alle regionali tiene il bipolarismo, che penalizza Macron

Per la prima volta il partito della Le Pen potrebbe conquistare una o più regioni. E il voto rischia di essere uno schiaffo per il presidente prima della corsa all'Eliseo

C’è chi dice che aver anticipato la rimozione dell’obbligo di mascherina all’aperto (dal 17 giugno) e la fine del coprifuoco (dal 20 giugno), misure inizialmente previste per il 30 giugno, sia stata una mossa puramente politica da parte del presidente Emmanuel Macron, un tentativo di limitare i danni per la République en marche (Lrem) in vista delle elezioni regionali. Il primo turno si terrà questa domenica, il secondo sette giorni dopo, e nella macronia si teme una bérézina elettorale, uno schiaffo di quelli che fanno male, anche perché si tratta dell’ultimo test prima delle presidenziali. Le uniche speranze dei marcheurs, seppur lievissime, sono condensate in Bretagna e nel Centro-Valle della Loira, perché nelle altre regioni se la giocheranno gollisti e socialisti, con Marine Le Pen e il suo Rassemblement national pronti all’imboscata.