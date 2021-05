Marine Le Pen contro gli organi "del potere macronista"

“Tf1, siete bugiardi e manipolatori”. Domenica sera, la leader del Rassemblement national (Rn) Marine Le Pen ha pubblicato un tweet infuocato contro la prima rete della televisione francese, per aver diffuso un servizio che riprendeva lo scoop del Journal du dimanche apparso in mattinata, secondo cui il partito della destra sovranista d’oltralpe avrebbe messo in piedi “un sistema fraudolento di distrazione di fondi europei a suo profitto, attraverso falsi impieghi di assistenti parlamentari”. Nel dettaglio, il Jdd, riportando le conclusioni di un’inchiesta di cinque anni condotta dall’Office central de lutte contre la corruption et les infranctions financières et fiscales (Oclciff), ha indicato che dal 2014 la Le Pen sarebbe stata “l’istigatrice e la beneficiaria” del sistema, utilizzando i fondi concessi da Bruxelles agli europarlamentari per missioni nazionali e per pagare, tra gli altri, la sua guardia del corpo, Thierry Légier, quando era ancora eurodeputata. Légier, reclutato come “assistente parlamentare”, “era pagato 9mila euro al mese netti, per 85 ore mensili”, ha precisato Tf1.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni