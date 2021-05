Quanto si preoccupa l'Ue per la Macron fatigue

Anche in occasione del bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, il presidente francese Emmanuel Macron si è trovato a camminare nella strada di mezzo, “né rinnegare né pentirsi”, come disse quando, l’estate scorsa, criticò i manifestanti che buttavano giù statue di francesi coinvolti nella schiavitù. Lo ha fatto con il suo metodo, che è quello del moderato radicale: sembra una contraddizione e invece è il sogno di molti liberali, essere appassionati, determinati, convincenti senza essere estremi. La strada di mezzo è la via scelta dal macronismo: si fece larga nel 2017, quando Macron vinse le presidenziali con la sua formula “né di destra né di sinistra” che attirò fuoriusciti da entrambe le parti, e nel frattempo si è fatta un po’ più stretta, o meglio: più tortuosa. In Francia sicuramente, ma anche in Europa, ché Macron è il presidente che ha festeggiato l’investitura sulle note dell’Inno alla gioia europeo, che ha rilanciato in un discorso alla Sorbona del 2017 il progetto dell’Unione europea in termini di integrazione sociale e culturale, che sei mesi dopo ha ribadito davanti al Parlamento europeo: “Non voglio appartenere a una generazione di sonnambuli che ha dimenticato il proprio passato e i tormenti del proprio presente. Voglio appartenere a una generazione che avrà deciso di difendere la propria democrazia”. Macron ha voluto incarnare il Rinascimento europeo, posizionandosi come il successore di fatto di Angela Merkel e del liberalismo dell’Ue, e l’argine contro gli estremismi. Però la strada si è fatta complicata, e non soltanto perché la Francia ha dovuto affrontare crisi enormi, dalla rivolta dei gilet gialli alla rivolta per la riforma delle pensioni al professor Paty decapitato per strada da un islamista ceceno — fino alla pandemia, livellatrice globale di tutte le crisi. La dimostrazione di quanto sia tortuosa questa strada di mezzo e di quanto la Francia sia ancora un fronte nella battaglia contro l’illiberalismo è che la sfida elettorale del 2022, quando Macron cercherà il suo secondo mandato proprio mentre il suo paese avrà la presidenza di turno dell’Unione europea, è pericolosamente uguale a quella del 2017: Emmanuel Macron vs Marine Le Pen. Manca ancora molto tempo e tutto può accadere, per esempio la destra gollista potrebbe dotarsi di un candidato credibile e così potrebbero fare le forze progressiste del Partito socialista e dei Verdi, ma in questi anni il macronismo non ha annientato il lepenismo, le due forze hanno pareggiato alle elezioni europee del 2019, e continuano a fronteggiarsi come se stessero in equilibrio. Perché? Abbiamo provato a indagare quella che alcuni chiamano la “Macron fatigue”.

