Il video dello schiaffo a Macron

Martedì, mentre era in viaggio nel dipartimento della Drôme, nel sud-est della Francia, Emmanuel Macron ha ricevuto uno schiaffo in faccia da un uomo. L'episodio è avvenuto durante il viaggio del presidente francese nel dipartimento della Drome, quando Macron si è avvicinato a piedi ad alcune persone che lo stavano salutando, all'uscita dalla scuola alberghiera di Tain-l'Hermitage, intorno alle 13.40. L'autenticità del video, in cui si sente chiaramente "Abbasso Macron", è stata confermata dall'entourage del presidente francese. Due persone sono state fermate, ha detto all'emittente BFMtv una fonte.

Pubblicità

Il presidente della Repubblica francese era nella Drôme per la seconda tappa della sua campagna sui territori, iniziata la scorsa settimana nel Lot e Garonna. È la prima volta che viene aggredito fisicamente. Pochi minuti prima, Emmanuel Macron aveva approfittato di un punto stampa per chiedere una pacificazione generale. “La vita democratica ha bisogno di calma e rispetto. Da parte di tutti. Dei politici, come dei cittadini. In democrazia, le opposizioni si possono esprimere liberamente: per strada, sulla stampa, in televisione... E si esprimono a intervalli regolari alle urne. La controparte di questo è la fine della violenza e dell'odio. Se l'odio e la violenza ritornano, indeboliscono solo una cosa, ed è la democrazia. E quindi invito tutti al rispetto e alla calma".