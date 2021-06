La Francia chiama squadre di geek per combattere la disinformazione

A partire da settembre, la Francia si doterà di un’agenzia di lotta nazionale contro le manipolazioni dell’informazione provenienti dall’estero che puntano a “destabilizzare lo stato”, secondo quanto annunciato mercoledì 2 giugno dal segretario generale della difesa e della sicurezza nazionale (Sgdsn) Stéphane Bouillon. La struttura, posta sotto l’autorità del Sgdsn, mobiliterà almeno quaranta persone entro la fine del 2021. La squadra sarà composta in maggioranza da geeks, “perché hanno la capacità di osservare ciò che accade in open source, non si tratta di un lavoro di intelligence”, ha dichiarato Stéphane Bouillon.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni