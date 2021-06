Se Zemmour si candida per l'Eliseo, la più terrorizzata è la Le Pen

Chi lo conosce bene dice che non è più una questione di lanciarsi o no nella corsa per l’Eliseo, bensì di capire quale sarà il momento migliore per annunciarlo. Éric Zemmour, il polemista reazionario più celebre di Francia, autore di bestseller da mezzo milione di copie come “Le Suicide français”, potrebbe aspettare settembre prima di ufficializzare la sua candidatura alle prossime presidenziali, ma la decisione di tentare il grande passo sarebbe già stata presa. Domenica sera, in diretta sul canale Youtube del media sovranista Livre Noir, il giornalista del Figaro si è lasciato andare per la prima volta sulle sue intenzioni per il 2022. “Non posso fare a meno di pensare che bisogna passare all’azione, perché la previsione, la predizione e la profezia non bastano”, ha dichiarato Zemmour, prima di lanciare una frecciata a Emmanuel Macron e Marine Le Pen: “Le loro forze sono le loro debolezze, uno ha bisogno dell’altro”.

