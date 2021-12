La Riconquista di Zemmour pare efficace, ma il sospetto è che sia in ritardo 

Il sospetto è che Zed ossia Zemmour sia arrivato tardi, ma non fosse così il suo appuntamento con la storia darebbe filo da torcere a tutti. Quei quindicimila molto giovani ed entusiasti riuniti a Villepinte, in mezzo agli arabi di Francia, per celebrare la Riconquista, il nome del suo raggruppamento, in un tripudio tricolore, che impressione, mamma mia. Che botto. Per essere il solito fascista francese, come lo vuole Bernard-Henri Lévy, Zed nel suo esordio ha mostrato in un’ora e venti di discorso rara capacità di sintesi, di immaginazione, di turbolenza oratoria nel segno della malinconia, della disperazione e della speranza. Con molti libri alle spalle e senza moschetto (al massimo i suoi hanno preso a sediate gli importuni disturbatori di Sos Racisme), era purtuttavia un fascista perfetto o così appariva nel suo nazionalismo primitivo, infantile, nostalgico, dal suo punto di vista efficacissimo. Però potrebbe essere arrivato appunto tardi, e senza l’appello del 18 giugno e la Seconda guerra mondiale alle spalle.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE