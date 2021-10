Prendere sul serio Zemmour

Occhio alla Francia, e all’Europa intera. Con la candidatura alle presidenziali di Eric Zemmour, in stato avanzato sebbene non ancora ufficializzata, divampa qualcosa di più e di diverso da una semplice battaglia politica o elettorale, esplode di nuovo una furiosa guerra culturale. La differenza è nota e notevole: in una battaglia politica sono in gioco rapporti di potere, interessi sociali e programmi di governo, ma in una guerra culturale a queste tre dimensioni si aggiunge uno scontro sui criteri di vita e di pensiero, sulla visione ultima delle cose, e più che su un modello di società sul suo destino, sulla nozione di umanità storia e fede che viene al centro della zuffa. La battaglia politica può entro certi limiti restare fredda, può non degenerare nella logica di una guerra civile tra amico e nemico che ne è comunque il retroterra, il risvolto potenziale, ma una guerra culturale è per natura rovente, suscita una dinamica spietata di rigetto, odio, destituzione di valore dell’altro che è il nemico identitario.

