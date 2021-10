Lo scandalo di una Chiesa che sceglie l'autodistruzione

Questo è un vano, febbricitante, maniacale, appello da fuori le mura ai fedeli cattolici e ai preti perché si ribellino ai pasticcioni gesuiti. Perché chiedano conto alla Chiesa di Francia dei 3,6 milioni spesi per farsi sputtanare da una congregazione onorevole di psichiatri, di sociologi, di demografi, di storici e di giuristi laici che hanno lavorato senza contraddittorio alle spalle e contro il clero ordinato. Paradosso intraecclesiastico: Papa Clemente XIV soppresse la Compagnia a metà del Settecento riformatore, era un’élite raffinata di amici del potere temporale intenta a corrodere quello intemporale dell’unica vera fede, per chi creda, la fede istituzionale depositata nella Chiesa apostolica. Gesuita è il Papa che oggi proclama la sua vergogna con il sentimento degli altri. Gesuita è il capo dei vescovi francesi. Mgr Eric de Moulins-Beaufort, che dice la sua “vergogna carnale” per le scoperte massmediologiche, un “sisma”, un “uragano di commozione”, della commissione Sauvé. Gesuita novizio, poi refoulée, il presidente indipendente della commissione, Jean-Marc Sauvé, un funzionario di carriera quarantennale, troppo specchiato per non essere cerniera di stato e dottrina. Gesuita l’idea che adesso tocchi alla chiesa organizzare la “ricezione” della sua disfatta autoprocurata, come avvenne per la ricezione del Vaticano II. D’altra parte anche Carlo Maria Martini era un illustre gesuita e voleva recuperare un ritardo di duecento anni della Chiesa sull’origine dell’Illuminismo, vaste programme di omologazione definitiva al e del moderno.

