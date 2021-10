La fine della cristianità

Nel suo viaggio in Slovacchia, Papa Francesco ha avvertito che il rischio maggiore dei cristiani oggi è quello di guardare al passato, di volgere lo sguardo all’indietro. Parlando con la florida comunità gesuita locale ha detto che “la sofferenza della Chiesa in questo momento è la tentazione di tornare indietro. Stiamo soffrendo questo oggi nella Chiesa: l’ideologia del tornare indietro. E’ un’ideologia che colonizza le menti”. Il problema, ha aggiunto, è che “la libertà ci fa paura”. Dunque, “per questo oggi si torna al passato: per cercare sicurezze”. Davanti al crollo delle evidenze nel mondo occidentale e soprattutto in Europa, si è spesso tentati dall’ancorarsi al ricordo dei tempi andati, rimpiangendo l’epoca della cristianità trionfante, delle adunate di massa, dei pellegrinaggi affollati e delle chiese piene di fedeli oranti. La scomparsa di tutto questo ha generato una sorta di choc in chi era abituato a un certo mondo. Lo nota bene Adrien Candiard, il non ancora quarantenne domenicano francese da tempo residente al Cairo, nel suo ultimo libro La speranza non è ottimismo. Note di fiducia per cristiani disorientati (Emi): siamo davanti a un’evoluzione che “lascia in molte persone anziane, quando scoprono che non avranno le stesse esequie dei loro genitori, un sentimento crepuscolare. Il parroco del paese era stato una figura familiare per secoli; nel giro di una generazione, un gran numero di nostri concittadini non conosce un solo sacerdote e non ne incontra quasi mai”. Per sfuggire al calar delle tenebre, le alternative sono due: o si “guarda la notte così come si presenta”, per dirla con Candiard, o ci si chiude in fortini, comunità dove assicurare la trasmissione della fede nell’attesa di tempi migliori. Moderne arche di Noè, insomma. Rod Dreher, scrittore americano, l’ha teorizzato nel suo L’opzione Benedetto (san Paolo editore), definito “il più importante libro a tema religioso del decennio” da David Brooks sul New York Times e che ha fatto parecchio discutere su entrambe le sponde dell’oceano. La tesi di Dreher è che, immersi come sono in un mondo ostile, ai cristiani convenga fare come i monaci dei primi secoli: ritirarsi in un mondo (ma non dal mondo) devastato dal paganesimo e dalle invasioni barbariche e custodire la fede. Tramandandola, avendo sempre in mente quel quaerere Deum che ricordò Benedetto XVI nel suo magistrale discorso al Collège des Bernardins di Parigi. Per Dreher, che ha vissuto in prima linea decenni di aspre battaglie in terra americana, è ora di abbassare le armi: “Potrebbe darsi il caso che il modo migliore di combattere il diluvio sia smettere di combatterlo? Ovvero, cessare di impilare sacchi di sabbia e costruire invece un’arca in cui rifugiarsi, finché l’acqua receda e possiamo rimettere piede sulla terraferma? Piuttosto che perdere tempo e risorse combattendo battaglie politiche impossibili da vincere, dovremmo invece lavorare alla costruzione di comunità, istituzioni e reti di resistenza che possano essere più intelligenti e durature e, alla fine, togliere l’occupazione”, scriveva nel suo bestseller.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE