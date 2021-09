L'agenda del Papa per la Chiesa. I tre discorsi fondamentali nel cuore d'Europa

Roma. Il Papa è tornato a viaggiare in occidente, nel cuore dell’Europa che spesso – soprattutto all’inizio del pontificato – non sembrava rappresentare il centro della sua azione pastorale come lo era stata per il predecessore. Dopo il riuscito pellegrinaggio iracheno di inizio anno, i quattro giorni trascorsi tra Ungheria e Slovacchia sarebbero potuti sembrare un capitolo minore, in nulla paragonabile all’effetto anche solo “fotografico” del vescovo di Roma che passeggia tra le macerie della Piana di Ninive prima di entrare nella chiesa dell’Immacolata Concezione a Qaraqosh sfregiata dalle orde del califfato islamico. Invece, i discorsi nella Mitteleuropa hanno ridato sostanza al “programma” di Francesco, alla sua visione di Chiesa anche nel contesto occidentale segnato dalle spinte secolarizzanti. Tre sono stati i discorsi fondamentali. Il primo, davanti ai vescovi, sacerdoti, religiosi, seminaristi e catechisti a Bratislava: il Papa ha detto che “la Chiesa deve essere umile” e non deve separarsi dal mondo: “Non guarda con distacco la vita ma la abita dentro. Questo ci aiuta a uscire dall’autoreferenzialità: il centro della Chiesa non è la Chiesa. Quando la Chiesa guarda se stessa, finisce come la donna del Vangelo: curava su se stessa, guardandosi l’ombelico”. Non solo, perché Francesco ha ribadito che “una Chiesa che non lascia spazio all’avventura della libertà, anche nella vita spirituale, rischia di diventare un luogo rigido e chiuso. Forse – ha aggiunto – alcuni sono abituati a questo; ma tanti altri – soprattutto nelle nuove generazioni– non sono attratti da una proposta di fede che non lascia loro libertà interiore, non sono attratti da una Chiesa in cui bisogna pensare tutti allo stesso modo e obbedire ciecamente”. Da qui l’auspicio che si faccia crescere le persone “libere da una religiosità rigida”. Il giorno successivo, nell’omelia pronunciata in occasione della Divina liturgia a Presov, ha biasimato chi “sogna un Dio forte e trionfante”.

