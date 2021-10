Un altro processo Dreyfus alla Chiesa

Il rapporto sugli abusi in Francia è un’esplosione emozionale e sentimentale. L’ennesima condanna preventiva della Chiesa come sistema e del clero in regime di anonimato testimoniale. Mah

In settant’anni, dal 1950 al 2020, 216 mila ragazzi e ragazze sono stati abusati sessualmente da preti e suore in Francia, sotto lo sguardo se non protettivo indifferente o complice delle autorità diocesane. Questa la notiziona, il fatto, nudo e crudo, con il numero limato al millimetro. La ricezione nel mondo dell’informazione registra un tasso isterico elevato: tutto vero e tremendo. Papa e clero si strappano i capelli. Non vola una mosca, niente critiche e indagini in contraddittorio. È un altro capitolo, dopo Stati Uniti, Irlanda, Australia, Canada, Germania della saga internazionale, “i preti molestano i bambini”, che è già costata alla Chiesa cattolica la renuntiatio di un Pontefice e la salita al Soglio di un gesuita della tolleranza zero, capace di tenerezza universale ma nemico implacabile del clericalismo, cioè della base della chiesa, che è per il Concilio popolo di Dio, ma in un cammino fondato sul clero ordinato, successione apostolica e amministrazione dei sacramenti. Seguirà l’Italia, se ne vedranno e udiranno delle belle.