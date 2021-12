L'ambasciatore Masset ci racconta le priorità del semestre francese alla guida del Consiglio dell'Ue

"L’Ue tutta insieme è in grado di rispondere meglio alle difficoltà. L’interdipendenza è stata la prima scoperta davanti alla quale ci ha posti la pandemia, ma in questi anni anche un altro concetto macroniano ha dimostrato il suo fondamento: il rilancio, la ristrutturazione, l’innovazione della nostra Europa"

È raro, o forse unico, che una presidenza del Consiglio dell’Ue inizi con così largo anticipo. Emmanuel Macron, che di questo semestre sarà il punto di riferimento, aveva calcolato bene come arrivarci preparato. Aveva allineato le pedine con ordine, ma forse non si sarebbe aspettato di trovare una congiuntura europea tanto favorevole e un assetto mondiale così propenso a dimostrare che il rilancio dell’Ue, di cui lui parla dalla sua prima candidatura all’Eliseo, non sia più soltanto un ambizione ma una necessità. Poi ci sono le coincidenze: una pandemia che ha mostrato quanto l’Ue tutta insieme sia in grado di rispondere meglio alle difficoltà, anche a quelle più tragiche. E un’Italia che può spendersi il nome di Mario Draghi per chiedere le riforme necessarie al Patto di stabilità assieme alla Francia.