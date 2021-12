Ehi, l'Europa ha ritrovato la sua capacità d'attrazione

Il grande lockdown, il modo in cui, secondo Parag Khanna, verrà ricordata la prima fase della pandemia, ha fatto venire al mondo una gran voglia di movimento. Se non a tutto il mondo, sicuramente ha messo addosso ai più giovani la consapevolezza che spostandosi avrebbero potuto ottenere di più, di meglio e questo meglio, va solo cercato. Durante la pandemia, Khanna, che è un politologo e vive negli Stati Uniti, ha deciso di scrivere un libro consacrato proprio allo spostamento, “Move”. Prende in considerazione la voglia di emigrare, il modo in cui i paesi potrebbero cambiare, rischi, costi e sfide di questo desiderio di spostarsi, che nei secoli ha modellato le nostre società. “Il movimento – dice al Foglio – è bello, è estetico, è umano. A volte le persone emigrano per la voglia di farlo e basta”. Dalla pandemia è venuto fuori un modo nuovo di concepire il movimento e la comunità poco conosciuta dei nomadi digitali si è ingrandita di mese in mese. Sono soprattutto ragazzi, spesso liberi professionisti, che scelgono di lavorare in un posto diverso rispetto al loro luogo di residenza. “Oggi, sono al centro della guerra internazionale per accaparrarsi talenti, sono persone molto flessibili, più istruite della media, con buone competenze tecnologiche”, una ricchezza per i paesi. “Prima della pandemia, c’erano soltanto due paesi che avevano un programma di visti per i nomadi digitali, ora sono settantacinque.

