Il debito Covid è di tutti. Ecco dove porta l'asse Draghi-Macron

Oltre la lettera sul Financial Times c’è di più. Con il piano fiirmato da Giavazzi & co. su fisco e debito Italia e Francia propongono un nuovo metodo per riformare il Patto di Stabilità e ridefinire obiettivi e strumenti dell'Unione europea

“Non c’è dubbio che dobbiamo abbassare i nostri livelli di debito pubblico. Ma non possiamo farlo con tasse più alte o tagli insostenibili alla spesa sociale, né possiamo soffocare la crescita attraverso aggiustamenti fiscali impraticabili”. Con un editoriale a sul Financial Times, Mario Draghi ed Emmanuel Macron avviano il dibattito sulla revisione del Patto di stabilità e delle regole fiscali Ue. L’intervento del premier italiano e del presidente francese, che come anticipato dal Foglio (15 dicembre) ha avuto una lunga gestazione, assume un notevole significato politico per gli equilibri europei. Perché oltre a una visione condivisa, alla base c’è un metodo comune di lavoro.