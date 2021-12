Tutti i guai di Anne Hidalgo

In molti si sono fatti una risata. Tra i membri della vecchia guardia del Partito socialista (Ps) si è diffuso invece un senso di malessere quando sul sito del Journal du dimanche hanno letto il primo slogan della campagna elettorale di Anne Hidalgo: Reunir la France. “Ma se non sa neppure riunire la sinistra come può pensare di riunire la Francia?”, si sono chiesti gli elefanti del Ps, inquieti per la sopravvivenza del partito fondato da François Mitterrand. Perché i sondaggi inchiodano Anne tra il 3 e il 7 per cento, i suoi tentativi di unione delle sinistre sono tutti falliti, e a ciò si aggiungono i debiti accumulati da Parigi sotto la sua gestione e le copertine velenose di certi settimanali, come quella dell’Express, in data 16 dicembre, che mostra la sindaca parigina sotto un titolo sanguinario: “La reine du désastre”, la regina del disastro.

