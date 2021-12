La gauche pigra e passatista si frantuma in nove (possibili) candidati

“Lo spettacolo sconfortante che la sinistra sta offrendo in questi ultimi giorni non è una sorpresa, era più che prevedibile. Non sta soccombendo ora, è da anni che sta morendo, ogni giorno di più. Non senza nostalgia e amarezza constato che la sinistra sta scomparendo perché ha rinnegato i suoi valori e la sua storia”. E ancora: “Quando ho avvertito che la sinistra poteva morire, volevo provocare un elettrochoc. Parlando di sinistre irriconciliabili, volevo che i repubblicani si distinguessero definitivamente dai comunitaristi. La sinistra sta morendo perché rifiuta di guardare in faccia la realtà e ostracizza tutti quelli che vogliono affrontarla”. Con queste parole, l’ex primo ministro Manuel Valls ha analizzato sul Journal du dimanche la situazione drammatica in cui versa attualmente la gauche francese, più divisa che mai tra socialisti, ecologisti e neogiacobini, e non più soltanto in crisi di identità, ma a rischio sparizione.

