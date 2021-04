La frattura della sinistra sulla cultura “woke”

Il dibattito sulle “riunioni non-miste” in Francia mostra due visioni della sinistra inconciliabili, quella razzialista e quella universalista. La polemica tra il vicesindaco e il sindaco di Parigi

Fino a qualche giorno, Anne Hidalgo e Audrey Pulvar, rispettivamente sindaco e vicesindaco di Parigi, raccontavano a tutti quanto si volevano bene e quanto il loro rapporto fosse idilliaco da quando all’Hôtel de Ville siedono l’una accanto all’altra. Entrambe figlie modello dell’assimilazione francese, la prima di origini spagnole, la seconda martinichesi, sembravano amiche per la pelle, l’una chiamava l’altra “hermana”, sorella, e ripetevano con fierezza che a Parigi c’è una “giunta eco-femminista”.

Qualcosa si è spezzato due settimane fa, quando la Pulvar, candidata del Partito socialista nell’Île-de-France per le prossime regionali oltre che vicesindaco, ha dichiarato su Bfm.tv che una donna bianca o un uomo bianco possono assistere alle cosiddette “riunioni non-miste” soltanto se tacciono, se sono “spettatori silenziosi”, perché i bianchi, essendo responsabili del “razzismo sistemico”, non avrebbero nessuna esperienza da raccontare.