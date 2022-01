Macron sui No vax ha le idee chiarissime: rompergli le palle

Il presidente francese, Emmanuel Macron, in un’intervista al Parisien, ha detto che ha tutta l’intenzione di “emmerder”, rompere le palle, o anche i coglioni, ai No vax. In Francia si stanno intrecciando emergenza sanitaria e clima pre elettorale, virus e voto, e le parole del capo dell’Eliseo, che ancora non si è candidato ufficialmente ma che ha intenzione di farlo, sono state molto criticate, non tanto dai cittadini quanto dai politici. Macron vuole solo che sia chiaro che se non vuoi immunizzarti e non partecipi allo sforzo personale e collettivo richiesto per mettere fine alla pandemia, allora non puoi pretendere di vivere normalmente, di andare al ristorante, al cinema, al bar. Il candidato Macron sulla pandemia ha deciso di comportarsi come il presidente, ossia con rigore, senza cercare di comprendere i No vax per attrarre il loro voto. Tanto più che in Francia si discute da giorni dell’introduzione di un pass vaccinale che servirebbe appunto a proteggere i francesi e “emmerder” i refrattari al vaccino. Sarebbe un passo in più rispetto al certificato verde e servirebbe ad accedere ai luoghi chiusi. Ma l’Assemblea nazionale continua a non prendere una decisione e intanto la Francia ha superato i trecentomila contagi. I partiti che hanno candidati per le presidenziali e che sperano di vincere, come i Républicains, hanno festeggiato il rinvio della discussione, hanno parlato di schiaffi al governo, ma mentre Macron propone una strada, loro, prima delle elezioni, preferiscono non decidere.

