In Scozia si dimette il premier Yousaf, che ha sbagliato calcoli facili

Il first minister ha evitato di andare alla conta con un voto di fiducia che avrebbe fatto cadere il governo. Resterà in carica il tempo necessario per trovare un successore, ma per l’Snp non sarà facile: il partito fatica a trovare un’identità comune dopo la ferrea leadership di Sturgeon

Il partito delle ossessioni: per l’indipendenza, certo, ma anche per il gender e per il clima. Questo è stato l’Snp sotto la fulminea leadership di Humza Yousaf, il first minister durato 398 giorni e dimessosi prima che un doppio voto di fiducia già in agenda per questa settimana gli tagliasse le gambe. Ossessioni che però non corrispondono a forza, ma anzi danno il senso di un partito in bancarotta d’idee, travolto dallo scandalo sui fondi che ha colpito il marito di Nicola Sturgeon ma anche incapace di trovare un’identità in un momento in cui la strada verso un possibile referendum è tutta da costruire.