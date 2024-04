Quello strano islamo-wokismo che ci minaccia. A partire dalla Scozia

"Proprio quando si pensa di aver capito la natura dell’islamismo si smette di capirlo”, scrive il saggista e editorialista del Point Franz-Olivier Giesbert. “Nel suo ‘triangolo della morte’ – Afghanistan, Iran e Pakistan – sembra, ahimè, ben radicato. E nel nostro vecchio continente, qualunque cosa si faccia, risorge sempre dalle sue ceneri per avanzare le sue pedine. Se in Francia ci fosse ancora una stampa indipendente (di spirito), si concentrerebbe sulla Scozia per capire cosa ha portato il primo ministro musulmano militante, tra l’altro leader del Partito nazionalista scozzese (centro-sinistra), a imbavagliare la libertà di espressione, come in una volgare teocrazia islamica. Ma no, imbarazzati, i nostri media hanno girato la testa in nome del “niente scandali”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE