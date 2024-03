“A man is a man”. Rowling non si piegherà al bavaglio del gender

“Big Sister is watching you”, titola lo Spectator, facendo il verso a “1984” di George Orwell. La lotta alla parità di genere in Scozia sta prendendo una strana piega repressiva. Si sta definendo una legge che punirà anche solo chi dirà che i sessi sono due, non duecento come vorrebbero certi social. Humza Yousaf, primo ministro scozzese, ha deciso di dare una spinta a una legge nota come “Hate Crime Act” e che dal primo di aprile diventerà esecutiva. La norma estende il crimine di “incitamento all’odio”, finora previsto soltanto per i casi di razzismo. Ora non saranno previste punizioni solo per chi molesta o aggredisce le persone, ma anche per chi esprime idee contrarie all’identità di genere. La dissidente scozzese più nota, J.K. Rowling, ha giurato di continuare a dire “a man is a man”, in barba alla nuova legge e anche se dovesse costarle un processo e diventare una nuova David Irving, una negazionista di genere. “A man is a man” non è il brano degli Who o lo slogan che pose fine alla schiavitù negli Stati Uniti, ma la rivendicazione della differenza sessuale binaria da parte delle donne.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE